AA 19 Ekim 2020 Pazartesi 08:35 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 08:36

Başbakan Suga, ilk resmi yurt dışı ziyaret kapsamında geldiği Vietnam’da Başbakan Nguyen Xuan Phuc tarafından Hanoi’de resmi törenle karşılandı.

Daha sonra geçilen heyetlerarası görüşmelerin basına açık kısmında Vietnam Başbakanı Phuc, iki ülkenin stratejik partner olduğunu belirtti.

Phuc, “Bölgesel barış ve istikrar için Japonya ile birlikte çalışmak ve iki ülke ilişkilerine yeni irtifalar kazandırabilmek için yeni yol haritaları ele almak istiyoruz.” dedi.

Suga, ülkesinin "Açık ve Serbest İndo-Pasifik" vizyonuna dikkati çekerek, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin de bu vizyona proaktif katılımının önemini vurguladı.

Görev süresi boyunca bu vizyonu izleyeceğini kaydeden Suga, ”İndo-Pasifik ülkeleri olarak bölgesel kalkınma ve refaha katkı sunmak amacıyla Japonya ve Vietnam’ın iş birliğini hedefliyorum.” diye konuştu.

İkilinin gün boyu görüşmelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında getirilen seyahat sınırlamalarının kademeli hafifletilmesini, ekonomi ve savunma iş birliğinin güçlendirilmesini ele alması bekleniyor.

Ayrıca, çeşitli sektörlerin tedarik zincirlerinin desteklenmesi, Kovid-19’da artan tıbbi ekipman talebine karşı ithal üretim kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve sınır ötesi sirkülasyonun kolaylaştırılması konuları da görüşülecek.

Suga’nın Vietnam makamları ile görüşmeleri sonrası, resmi ziyaret kapsamında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüşmek üzere Jakarta’ya hareket etmesi bekleniyor.