14 Kasım 2025 Cuma
Dünya

Japonya başbakanının uyku rutini tepki çekti! Eleştiri oklarının hedefi oldu

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin 'gecede yaklaşık 2 saat, en fazla 4 saat uyuduğunu' belirtmesi, ülkenin önde gelen sorunlardan biri olan 'aşırı çalışmayı teşvik ettiği' gerekçesiyle eleştirilere neden oldu.

14 Kasım 2025 Cuma 10:09
Japonya başbakanının uyku rutini tepki çekti! Eleştiri oklarının hedefi oldu
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin yoğun çalışma temposu, ülkede tartışmaya yol açtı. Japonya'nın önde gelen sorunlardan biri olan aşırı çalışma konusunun ele alındığı bir yasama komitesi toplantısında kendi günlük rutini hakkında sorulan bir soruyu cevaplayan Takaichi, "Şu anda yaklaşık 2 saat uyuyorum, en fazla 4 saat. Bunun cildim için kötü olduğunu düşünüyorum" dedi.

"DENGE" VURGUSU YAPTI

Takaichi, ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla fazla mesai üst sınırını uzatma konusundaki planlarla ilgili bir soruya verdiği cevapta ise çalışanların ve işverenlerin farklı ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Bu konuda yapılacak muhtemel değişikliklerin çalışanların sağlığını güvence altına alacağının altını çizen Takaichi, "Gerçekten de insanların çocuk bakımı ve diğer sorumluluklarını kendi isteklerine göre doğru bir şekilde dengeleyebilecekleri ve çalışırken aynı zamanda boş zamanlarının tadını çıkarabilecekleri ve rahatlayabilecekleri bir ortam inşa edebilirsek, bu ideal olurdu" dedi.

İŞ-YAŞAM DENGESİ KAVRAMINI KENARA BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz ay Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildikten sonra yaptığı konuşmada, "İş-yaşam dengesi kavramını kendim için bir kenara bırakacağım. Çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım ve çalışacağım" diyen Takaichi'nin, geçtiğimiz hafta ise bir meclis oturumuna hazırlık için saat 03.00'da kurmayları ile toplantı yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu nedenle Takaichi'nin son açıklamaları, yoğun çalışma temposu sonucu ölümü ifade eden "karoshi" diye bir kavramın olduğu Japonya'da, aşırı çalışmayı teşvik ettiği yönünde eleştirilere neden oldu.

