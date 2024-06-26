Japonya: Bir ABD askeri parkta oynayan 16 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulundu

Japonya'nın Okinawa eyaletinde bir ABD askerinin 16 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Naha Savcılığı tarafından 27 Mart'ta hazırlanan iddianamede, ABD Hava Kuvvetleri personeli 25 yaşındaki Brennon Washington'un geçtiğimiz 24 Aralık'ta Yomitan'daki bir parkta arabasına alıp evine götürdüğü 16 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

Okinawa Valisi Denny Tamaki yaptığı açıklamada, Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın iddianameden 27 Mart'ta haberdar olduğunu ve ABD'nin Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel'e şikayette bulunduğunu ifade etti. Polis ise kız çocuğunun bir yakınının olayın yaşandığı gün ihbarda bulunduğunu, ABD'li asker ile kız çocuğunun birbirlerini tanımadığını aktardı. Polisin olayı araştırdıktan sonra şüpheliyle ilgili belgeleri 11 Mart'ta savcılara gönderdiği ifade edildi.

Söz konusu askerin suçlamaları kabul edip etmediği bilinmezken, davanın ilk duruşmasının 12 Temmuz'da Naha Bölge Mahkemesinde yapılacağı öğrenildi.

HALK ABD ASKERLERİNDEN ŞİKAYETÇİ

Okinawa, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Japonya'daki ABD askeri tesislerinin büyük bir bölümüne ev sahipliği yapıyor. ABD askerleri ve askeri olmayan personel tarafından işlenen suçlar, bölge halkının yıllardır tepkisini çekiyor. 1995 yılında 12 yaşındaki Okinawalı bir kız öğrenciye 3 ABD askerinin tecavüz etmesi kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştı. Ayrıca, 2016 yılında 20 yaşındaki bir genç, bir ABD üssü çalışanı tarafından tecavüz edilerek öldürülmüştü.