Çin uçakları Japonya gemilerini hedef olarak kullanıyor

28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,658
  • 6,2709
  • 271.003
  • 95286.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Japonya, Çin'i destroyerlerini hedefmiş gibi kullanmakla itham etti

Japonya hükümet kaynakları, Çin'i mayısta Doğu Çin Denizi'nde yaptığı askeri tatbikat sırasında Japon destroyerlerini hedefmiş gibi kullanmakla itham etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kyodo ajansının haberine göre, Japon hükümet kaynakları, "Çin askeri uçaklarının, mayısta Doğu Çin Denizi'ndeki uluslararası sularda düzenlenen bir füze tatbikatında büyük ihtimalle, yakınlardaki Japonya'ya ait destroyerleri hedefmiş gibi kullandığını" ileri sürdü.
 
Japon hükümetinin tatbikatı, beklenmedik bir sonuç doğurabilecek "son derece tehlikeli bir askeri faaliyet" olarak gördüğü aktarıldı.
 
Kaynaklar, "Tatbikat sırasında, birçok Çinli JH-7 avcı bombardıman uçağı, gemisavar füzelere vuruş mesafesindeki Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait iki destroyere yaklaştı." ifadesini kullandı.
 
- Tokyo, Pekin'e protesto çekmedi
 
Japon gemilerinin mürettebatının, doğrudan gemilere radar kilitlemeyen Çinli pilotların niyetini belirleyemediği vurgulandı.
 
Öte yandan, Tokyo'nun, konuya ilişkin Pekin'e bir protesto çekmediğine işaret eden kaynaklar, "Japonya'nın, istihbarat toplama ve analiz yeteneklerini ortaya koymak istemediği için durumu kamuoyuyla paylaşmadığı" yorumunda bulundu.
 
Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" olarak adlandırdığı ada grubu da ülkeler arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Esnaf İmamoğlu´na isyan etti: Neredesiniz, neden kimseye ulaşamıyoruz?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Macron: İdlib'de ateşkesin sağlanması gerekiyor

Macron: İdlib'de ateşkesin sağlanması gerekiyor

Başkan Erdoğan, Haluk Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı

Başkan Erdoğan, Haluk Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı

Esed rejimi ve Rus saldırılarında İdlib'de 6 sivil yaşamını yitirdi

Esed rejimi ve Rus saldırılarında İdlib'de 6 sivil yaşamını yitirdi

'Türkiye'nin Venezuela'yla ilişkileri karşılıklı çıkarlara dayanmaktadır'

'Türkiye'nin Venezuela'yla ilişkileri karşılıklı çıkarlara dayanmaktadır'

Mahir Ünal’dan Gül ve Davutoğlu’na tepki

Mahir Ünal’dan Gül ve Davutoğlu’na tepki

Kıran Operasyonu ile teröre ağır darbe

Kıran Operasyonu ile teröre ağır darbe

Çin uçakları Japonya gemilerini hedef olarak kullanıyor

Çin uçakları Japonya gemilerini hedef olarak kullanıyor

Orman yangını iki mahalleye yaklaştı

Orman yangını iki mahalleye yaklaştı
 

POPÜLER HABERLER

İşte Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun´un son konuşması

İşte Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun´un son konuşması

Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin tüm detayları...

Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin tüm detayları...

O çizgi film dizi oluyor

O çizgi film dizi oluyor

3 ayda bitiyor... Tanesi 15 bin lira

3 ayda bitiyor... Tanesi 15 bin lira

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA