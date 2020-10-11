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Dünya

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'den Moğolistan ile stratejik ortaklık vurgusu

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ülkesinin Moğolistan ile sürdürdüğü ilişkilere dikkati çekerek, 'İkili stratejik ortaklığı daha da ileri taşımayı istiyoruz.' dedi.

AA11 Ekim 2020 Pazar 10:48 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 11:15
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Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Motegi Toşimitsu, Moğolistan’a düzenlediği resmi ziyarette, mevkidaşı Nyamtseren Enkhtaivan ile görüştü.

Görüşmede, Moğol ekonomisinin yeniden canlandırılması için Japonya’nın 236 milyon dolar kredi sağlaması kararlaştırıldı.

Bakan Motegi, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, insan hakları, özgürlük, hukukun üstünlüğü ile demokrasi gibi evrensel değerleri savunan Moğolistan ile ülkesi arasında ilişkilerin önemine dikkati çekerek, "İkili stratejik ortaklığı daha da ileri taşımayı istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kyodo ajansına göre Motegi, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga ve Moğolistan Başbakanı Ukhnaa Khurelsukh tarafından ayrı ayrı kabul edildi.

Battulga-Motegi görüşmesinde, Moğolistan demir yolları altyapısının geliştirilmesi ve yer altı madenlerinin çıkarılması konularında da Tokyo-Ulanbator iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Çin ve Rusya arasında denize kıyısı olmayan ve Çin ile en uzun kara sınırına sahip Moğolistan, hem yer altı zenginlikleri hem de Sovyetler Birliği'nin 1990’da çöküşünden sonra geçtiği piyasa ekonomisi kapsamında stratejik açıdan dikkati çekiyor.

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