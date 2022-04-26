Güney Kore Devlet Başkanı seçilen Yoon Suk Yeol'un diplomasi ekibi, Seul-Tokyo arasındaki "problemli ilişkileri" düzeltmeye yönelik adım atmak amacıyla başkent Tokya'ya geldi.

Ulusal Meclis Başkan Vekili Chung Jin Suk liderliğinde Tokyo'da temaslarda bulunan Güney Koreli delegasyon, Japonya Başbakanı Kişida Fumio tarafından kabul edildi.

Yoon'un Japon Başbakan'a hitaben mektubunun teslim edildiği görüşmede Kişida, komşuların sorunlarına yönelik "Japonya-Güney Kore ilişkilerini geliştirmek için kaybedecek vaktimiz yok." dedi.

Kişida "Hukuka dayalı uluslararası düzenin tehdit edildiği göz önüne alındığında Japonya-Güney Kore ile Japonya-ABD-Güney Kore stratejik iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." diye konuştu.

Seul'de basına konuşan Yoon yönetiminde Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenecek Park Jin, delegasyonun "ikili ilişkilerdeki sorunları gelecek odaklı ve doğru bir tarihi anlayışla çözmeyi hedeflediğini" söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile dün bir araya gelen Güney Koreli delegasyonun, hafta boyunca Tokyo'daki temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

- 10 MAYIS'TA DEVRALIYOR

Yoon, muhalefetteki Halkın Gücü Partisinin adayı olarak girdiği 9 Mart'taki Devlet Başkanlığı seçiminde oyların yüzde 48,59'unu kazanmıştı.

10 Mayıs'ta göreve başlayacak yeni Devlet Başkan'ın, ABD ile yakınlığı koruyarak Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını hedefleyeceği belirtiliyor.

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945'te, "zorla çalıştırılan Koreli işçiler" ile askeri birimlerde "istismar edilen Koreli kadınlar", kıyı komşuları arasında "hassas sorunlar" olarak biliniyor.