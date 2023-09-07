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Dünya

Japonya, H2A roketini uzaya gönderdi

Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) ait 'SLIM' Ay'a iniş aracını taşıyan H2A roketi uzaya fırlatıldı.

AA7 Eylül 2023 Perşembe 09:28 - Güncelleme:
Japonya, H2A roketini uzaya gönderdi

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H2A roketi yerel saatle 08.42'de güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderildi.

Roket bünyesinde, Ay yüzeyine hassas iniş teknolojilerini test etmeyi hedefleyen "SLIM" ile XRISM X-ray astronomik uydusu taşıyor.

Mitsubishi Electric üretimi SLIM, 2,4 metre yüksekliğe ve 2,7 metre genişliğe sahip ve 700 kilogram ağırlığında.

İniş aracının 3 ila 4 ay içinde Ay'ın yörüngesine girmesi ve 4 ila 6 ay içinde Ay yüzeyine ulaşabilmesi hedefleniyor

Japonya'nın elde edeceği, Ay'a ilişkin gözlem ve veriler, ABD liderliğinde sürdürülen "Artemis" projesinde kullanılacak.

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