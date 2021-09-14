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Dünya

İki ülke arasında ''it dalaşı''! Rusya'ya nota verdiler

Japonya hava sahasını ihlal eden Rus uçağı nedeniyle hükümetin, Rusya'yı şiddetle protesto ettiği bildirildi.

AA14 Eylül 2021 Salı 07:14 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 07:19
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Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Rus uçağının kuzeydeki Hokkaido'da yaptığı ihlale tepki gösterdi.

Rus uçağının ihlalini "şiddetle protesto ettiklerini" kaydeden Kato, Moskova yönetimine, olayın yeniden tekrar etmemesi çağrısında bulundu.

Rusya'ya protesto notası verdiklerini belirten Kato, Tokyo hükümetinin, hava sahası ihlalinin nedenini "analiz ettiğini" söyledi.

Savunma Bakanlığı, Rus uçağının, 12 Eylül sabahı Hokkaido'nun kuzeydoğusundaki Şiretoko Yarımadası'nda, hava sahasını iki kez ihlal ettiğini bildirmişti.

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerinin (ASDF) girdiği "it dalaşı" sonrası Antonov An-26 model Rus uçağının, bölgeden uzaklaştığı kaydedilmişti.

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