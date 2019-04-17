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Japonya hükümeti Okinawa halkına 19 milyon dolar tazminat ödeyecek

Japonya’da mahkeme, merkezi hükümetin, Okinawa'daki ABD üssünün neden olduğu gürültüye maruz kalan bölge sakinlerine 19 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

  • İHA
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Japonya’nın Okinawa Adası’nda bulunan ve bölge halkı ile merkezi hükümeti sık sık karşı karşıya getiren Futenma Hava İstasyonu, bu kez bir dava ile gündeme geldi. Askeri üssün yakınında yaşayan yaklaşık 3 bin 400 kişi, üssün kendilerine verdiği rahatsızlık nedeniyle, ABD’ye üssü kullanım imkanı tanıyan merkezi hükümetten tazminat talep etti. Ayrıca askeri uçakların bölgedeki uçuşlarına son vermesi talebinde bulunuldu.

TAZMİNAT MİKTARI DÜŞÜRÜLDÜ

2016 yılında Japonya hükümetini bölge halkına 22 milyon dolar ödemeye mahkum eden Naha Bölge Mahkemesi Okinawa şubesinin kararına yapılan itirazı değerlendiren Fukuoka Yüksek Mahkemesi, birçok sakinin kabul edilebilir seviyelerin üzerindeki gürültüye maruz kaldığına dikkat çekerek, bunu “hak ihlali” olarak nitelendirdi. Mahkeme, daha önce 22 milyon dolar olarak belirlenen tazminat miktarının ise yaklaşık 19 milyon dolara düşürülmesine hükmetti. Bölge sakinlerinin, uçuşların askıya alınma talebi ise reddedildi.

İTİRAZ ETMELERİ BEKLENİYOR

Davacı Okinawa sakinleri adına konuşan Zenji Shimada, bölge sakinlerinin sorunlarının görmezden gelindiğini savunarak, kararı “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Davacıların karara itiraz etmesi bekleniyor.
 
BÖLGE HALKI ŞİKAYETÇİ
 
Japonya hükümeti ile Okinawa sakinlerini sık sık karşı karşıya getiren adadaki ABD üslerinin varlığı, gürültü, uçak kazaları ve güvenlik kaygısı gibi sorunlardan şikayet eden Okinawa halkı tarafından zaman zaman protestolara neden oluyor. Davalara konu Futenma Hava İstasyonu’nun adanın başka bölgesine taşınması planına da karşı olan halk bölgenin askeri varlıktan tamamen arındırılmasını isterken, hükümet kanadı ise güvenlik gerekçesi ile bunun mümkün olmadığı görüşünü dile getiriyor. Okinawa'da ABD'ye ait 32 üs bulunuyor.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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