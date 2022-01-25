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Dünya

Japonya ile ABD donanmalarından Okinawa açıklarında ortak tatbikat

Japonya ile ABD donanmalarının güneybatıdaki Okinawa eyaleti açıklarında ortak tatbikat düzenlediği bildirildi.

AA25 Ocak 2022 Salı 07:46 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 07:48
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Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) ada eyaleti Okinawa'nın güneyinde, ABD donanması ile ortak tatbikat düzenlediğini açıkladı.

MSDF'ye ait Hyuga destroyerinin katıldığı tatbikata ABD'ye ait USS Carl Vinson ile Abraham Lincoln uçak gemileri dahil 10 donanma unsuru yer aldı.

Kamu yayıncısı NHK, bölgede artan Çin askeri varlığı ve faaliyetlerine dikkati çekerek, tatbikatın Japonya-ABD ittifakı gücünü sergilemeyi hedeflediğini aktardı.

Japonya Savunma Bakanlığı Aralık 2021'de, söz konusu sularda seyreden Çin'e ait bir uçak gemisinde savaş uçaklarının iniş kalkış talimi yaptığını duyurmuştu.

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