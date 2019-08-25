G7'de Japonya ile ABD anlaştı

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Japonya ile ABD ticaret anlaşması imzalanması konusunda mutabakata vardı

Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'ne katılan Japonya Başbakanı Abe Şinzo, ABD Başkanı Donald Trump ile eylülde ticaret anlaşması imzalanması konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.

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Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmelerde bulunan Japonya Başbakanı Abe Şinzo, eylülde iki ülke arasında ticaret anlaşması imzalanacağını bildirdi. 
 
Kyodo ajansının haberine göre, Abe ve Trump arasındaki ikili görüşmenin sonucunda, Japonya ile ABD arasında eylülde ticaret anlaşması imzalanması ve Kuzey Kore ile ilişkilerde iş birliğinin önemi gibi konularda mutabakat sağlandı. 
 
Abe, iki ülke ekonomisi için de çok büyük bir artı olacağını kaydettiği ticaret anlaşmasının parçası olarak ABD'den ilave mısır satın alınacağını belirtti.
 
Eylül sonunda düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde anlaşmanın gerçekleşmesini hedeflediklerini belirten Abe, anlaşmaya dair son ayrıntıların da o zamana kadar tamamlanacağını kaydetti.
 
Abe ayrıca, dün Japonya ile Kore Yarımadası arasındaki Doğu Denizi'ne iki kısa menzilli füze fırlatan Kuzey Kore'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiğini anımsatarak Trump'la Güney Kore ile Kuzey Kore konusunda iş birliği yapılması konusunda da mutabakata vardıklarını söyledi.

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