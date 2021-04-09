İSTANBUL 11°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Nisan 2021 Cuma / 27 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1345
  • EURO
    9,7161
  • ALTIN
    458.215
  • BIST100
    1416.55
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya ile ABD'den çip tedariki için iş birliği
Dünya

Japonya ile ABD'den çip tedariki için iş birliği

Japonya ile ABD, küresel çip tedarikindeki sıkıntının çözümünde iş birliği hedefliyor.

AA09 Nisan 2021 Cuma 07:20 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 07:20
ABONE OL

Japonya ile ABD, küresel otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen yarı iletken olarak adlandırılan çiplerin tedarik zincirinde yaşanan problemin çözülmesine yönelik yakın iş birliği yapılmasında anlaştı.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kajiyama Hiroşi, ABD'li mevkidaşı Gina Raimondo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ticaret ve enerji ilişkilerini ele alan iki bakan, otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen küresel yarı iletken tedarik zinciri problemine yönelik iş birliği yapılmasında anlaştı.

Kyodo ajansında yer alan haberde, iş birliği detaylarının, 16 Nisan'da ABD'de Başkan Joe Biden ile Başbakan Suga Yoşihide arasında düzenlenecek zirvede şekilleneceği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.