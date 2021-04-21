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Dünya

Japonya ile Filipinler'den Hint-Pasifik bölgesinde yakın iş birliği vurgusu

Japonya ile Filipinler Dışişleri Bakanları, Hint-Pasifik bölgesinde, kurala dayalı serbest ve açık düzenin korunması amacıyla iş birliği sağlanmasında mutabakata vardı.

AA21 Nisan 2021 Çarşamba 07:02 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 07:02
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Filipinli mevkidaşı Teodoro Locsin ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ikili ilişkiler, Hint-Pasifik bölgesi, Çin ve Myanmar konularını müzakere etti.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre görüşmede iki bakan, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde statükoyu Çin'in tek taraflı değiştirme girişimlerine yönelik endişeleri ele aldı.

Motegi, Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren ve Çin sahil güvenliğine, kendisine ait kabul ettiği sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren yasayı anımsattı.

Motegi ve Locsin, Hint-Pasifik bölgesinde, kurala dayalı serbest ve açık düzenin korunması amacıyla yakın iş birliğinin yürütülmesinde mutabakata vardı.

Myanmar'daki son durumun ele alındığı görüşmede Motegi, hafta sonu toplanacak Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde sorunun görüşülmesi dahil çözüm önerilerine destek verdiklerini bildirdi.

İki bakan, Myanmar'da sivillere yönelik şiddetin durması ve alıkonulanların serbest bırakılması için birlikte çalışılmasında anlaştı.

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