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Dünya

Japonya ile Güney Kore liderleri 2,5 yıl sonra buluştu

Pasifik kıyı komşuları Japonya ile Güney Kore'nin liderleri 2,5 yıl sonra kısa süreli bir araya geldi ve ikili ilişkilerin onarılmasını ele aldı.

AA29 Haziran 2022 Çarşamba 09:27 - Güncelleme:
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, davetli ülke statüsünde katıldıkları Madrid'deki 32. NATO Zirvesi marjında buluştu.

Sadece 3-4 dakika süren yüz yüze görüşme, İspanya Kralı 6. Felipe'nin ev sahipliğinde Kraliyet Sarayı'nda liderlere verilen akşam yemeğinde gerçekleşti.

Kyodo ajansına göre, Japonya Başbakanı, Yoon'dan, son yıllarda iki ülke arasındaki "oldukça ciddi" seyreden ilişkilere "sağlıklı bir statü kazandırılması" için çalışılmasını istedi.

Güney Kore Başkanlık Ofisine göre Yoon, Kişida'ya, ikili sorunların çözümü için Japonya'nın temmuzdaki Danışman Meclisi seçimleri sonrası hızla ve gelecek odaklı çabalayacağını söyledi.

Asya-Pasifik'te Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyı komşuları Japonya ve Güney Kore'nin liderleri en son Aralık 2019'da bir araya gelmişti.

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-45'te, "zorla çalıştırılan işçiler" ile askeri birimlerde "istismar edilen kadınlar", komşuların "hassas sorunları" olarak biliniyor.

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