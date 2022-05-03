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Dünya

Japonya ile Vietnam'dan iş birliği mesajı

Japonya ile Vietnam Başbakanları, 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' bölgesinin kapsamlı iş birliğinin geliştirilmesinde anlaştı.

AA3 Mayıs 2022 Salı 09:06 - Güncelleme:
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ziyaret ettiği Hanoi'de görüştüğü Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İki lider görüşmede, Çin'in faaliyetlerini yoğunlaştırdığı bölgede, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu kapsamlı iş birliğinin güçlendirilmesinde anlaştı.

Akabindeki ortak basın toplantısında konuşan ev sahibi Chinh, "Bölgede barış ve istikrarı korumak için ilişkileri güçlendirmeye kararlıyız" dedi.

Söz konusu vizyonun hayata geçirilmesinde Vietnam'ı "önemli partner" olarak niteleyen Kişida, Güney Çin Denizinde statükonun değiştirilmesi girişimlerine karşı da anlaştıklarını kaydetti.

İki liderin görüşmede, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'da "ivedilikle ateşkes" çağrısı yaptığı da bildirildi. Chinh, ülkesinin, Ukrayna'ya 500 bin dolar yardım göndereceğini duyurdu.

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