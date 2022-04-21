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Dünya

Japonya ile Yeni Zelanda'dan ortak müzakere kararı

Japonya ile Yeni Zelanda'nın, ikili güvenlik ve savunma iş birliğini geliştirmek üzere enformasyon paylaşımı anlaşmasına yönelik müzakereleri başlatma kararı aldığı bildirildi.

AA21 Nisan 2022 Perşembe 17:57 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 17:57
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Başkent Tokyo'yu ziyaret eden Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşmesinde ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Yüz yüze görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında Ardern ve Kişida, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" bölgesi için koordinasyonun önemini vurguladı.

Toplantıda Kişida, "Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi teşebbüslerine müsamaha göstermeyeceklerini" söyledi.

İki ülkenin iş birliği fırsatlarına değinen Ardern, Kovid-19'u atlatma, sürdürülebilir ekonomilere geçiş, hukuka dayalı düzene yönelik meydan okumalara karşı koordinasyon vurgusu yaptı.

Ardern, "Biz hukuka dayalı, baskılardan uzak olmasının yanı sıra açık, kapsayıcı, istikrarlı ve müreffeh bir Hint-Pasifik vizyonu doğrultusunda çalışmayı taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kyodo ajansına göre, görüşmede liderler, iki ülke arası güvenlik ve savunma iş birliğini geliştirmek üzere enformasyon paylaşımı anlaşmasına yönelik müzakereleri başlatma kararı aldı.

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