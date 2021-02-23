Japonya İmparatoru Naruhito: Koronavirüs sonrası parlak bir gelecek ümit ediyorum

AA 23 Şubat 2021 Salı 09:05 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 10:34

Naruhito, 61. yaş günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, ülkesindeki Kovid-19 salgını, Mart 2011'deki Fukuşima depremi ile imparatorluk ailesi üyelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileyen Naruhito, sağlık personeline çabaları dolayısıyla teşekkür etti. Naruhito, "Halkın sabırla ve birbiriyle iş birliği halinde, koronavirüs salgınını yenmesi sonrası parlak bir gelecek ümit ediyorum." dedi.

Kuzeydoğu'daki Tohoku bölgesinde 11 Mart 2011'de yaşanan deprem ve tsunaminin yıl dönümünde bölgeyi ziyaret edeceğini kaydeden Naruhito, "Bölge halkının yaralarının onarılmadığını hissediyorum." dedi.

Aynı bölgede 13 Şubat'ta kaydedilen 7,3 büyüklüğündeki depremi anımsatan Naruhito, Japonya'nın 10 yıl önceki deprem ve tsunamiyi hatırladığını kaydederek, "Japonya, Büyük Doğu Depremini, geçmişin değil, şimdiki zamanın bir parçası olarak görmelidir." dedi.



Toplantıda Naruhito'ya, 1947 İmparatorluk İşleri Kanununun "Babalık bağına sahip erkeklerin tahta oturabileceği" maddesi sebebiyle, Aralık 2021'de 20 yaşına girecek tek çocuğu Prenses Aiko'nun tahta geçemeyeceği anımsatıldı.

Aile bünyesinde tahta çıkacak erkeğin olmaması halinde, kadın üyelerin de tahta çıkabilmesini öngören muhtemel yasa değişikliğine ilişkin soruya, Naruhito cevap vermedi.

Yeğeni Prenses Mako'nun, üniversiteden erkek arkadaşıyla evliliğine yönelik Naruhito, "Babası Veliaht Prensi Fumihito'nun dediği gibi, birçok insanın mutlu olduğu bir ortam oluşmasını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.