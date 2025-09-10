İSTANBUL 29°C / 20°C
Japonya: İsrail, Orta Doğu'yu tehlikeye atıyor

Soykırımcı İsrail'in Doha'daki Hamas heyetine saldırısına tepki gösteren Japonya, İsrail'in 'Orta Doğu'yu tehlikeye attığını' belirtti.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
Japonya hükümeti, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Doha'daki Hamas heyetine saldırısının "Orta Doğu'yu tehlikeye attığını" söyledi.

Katiller ordusundan Doha'da Hamas'a suikast girişimi! Katar: İsrail'in korkak saldırısını kınıyoruz

"Japonya, İsrail'in eylemlerini şiddetle kınıyor." diyen Hayaşi, bu saldırının "Katar'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit ettiğini" ve bölgesel istikrarı tehlikeye attığını belirtti.

Hayaşi, "Katar dahil ülkelerin Gazze'de ateşkesi ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için ciddi diplomatik çabalar yürüttüğü bir dönemde, İsrail'in saldırısı bu çabaları engelliyor." değerlendirmesini yaptı.

Körfez'de gündem: Katar saldırısı... Güvenlik garantisi verildi

İsrail, dün, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Hamas, liderlerinin İsrail suikastından kurtulduğunu, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ile 4 mensubunun ve Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

