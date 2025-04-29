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Dünya

Japonya, Kiev'e teknik ekipman bağışladı

Japonya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin kimlik tespitinin yapılması ve olası savaş suçlarına ilişkin delillerin toplanması amacıyla Kiev yönetimine ileri düzey teknik ekipman bağışladı.

AA29 Nisan 2025 Salı 11:40 - Güncelleme:
Japonya, Kiev'e teknik ekipman bağışladı
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Devlet televizyonu NHK'ye göre, Japon hükümeti tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) aracılığıyla Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen yedi set teknik ekipman arasında, çok sayıda DNA örneğini analiz edebilen genetik analizörler ile patlayıcı ve ateşli silah kalıntılarının adli incelemesinde kullanılan gaz kromatografı da yer alıyor.

Kiev yakınlarında düzenlenen teslim töreninde konuşan Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Leonid Tymçenko, Japonya'nın sağladığı desteğin son derece önemli ve gerekli olduğunu vurgulayarak, ülkede binlerce kimliği belirsiz ceset bulunduğunu ve çok sayıda kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Ukrayna makamları, bağışlanan ekipmanların cephe hatlarına yakın bölgelere gönderilerek soruşturma kapasitesinin artırılmasını planlıyor.

Japonya'nın Kiev Büyükelçisi Nakagome Masashi ise törende yaptığı açıklamada, Ukraynalı yetkililerin Japonya'nın ileri düzey uzmanlığını ve teknolojisini etkin bir şekilde kullanmasını umduğunu ve bu ekipmanların kayıplara ilişkin bilgi toplanmasında önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Ukraynalı yetkililer, bu cihazların ülkenin adli genetik inceleme kapasitesini iki katına çıkaracağını ve kimlik tespitinin en az iki kat hızlı ve verimli yürütüleceğini kaydetti.

  • Japonya
  • Rusya-Ukrayna Savaşı
  • teknik ekipman

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