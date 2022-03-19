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Dünya

Japonya Merkez Bankası parasal gevşeme politikalarında değişiklik planlamıyor

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Haruhiko, yüzde 2 enflasyon hedefi doğrultusunda güçlü parasal gevşeme politikasında değişiklik öngörmediklerini bildirdi.

AA19 Mart 2022 Cumartesi 08:26 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 08:26
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Kuroda, Para Politikası Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yükselen emtia fiyatlarının Japonya ekonomisi için olumsuz olduğunu söyledi.

Kuroda, ülkede enflasyonun, bankanın hedefi doğrultusunda yüzde 2'ye doğru ilerlemesinin, BoJ'un güçlü parasal gevşeme politikasında değişiklik gerektirmeyeceğini belirtti.

"(Politika) Sıkılaştırma ne gerekli ne de uygun. Çünkü beklenen enflasyonun çoğu, yüksek emtia fiyatları ve ithalat maliyetleri doğuracak." diyen Kuroda, Japon yeninin düşük seyretmesinin ülke enflasyonu üzerindeki etkisinin "oldukça küçük" olduğunu ifade etti.

Kuroda, "ABD ve Avrupa'nın kendi enflasyon durumları temelinde politika uygulamaları doğal ve büyümeyi sürdürmeleri için önemli. Bu, bizim onları takip etmemiz ve faizleri yükseltmemiz anlamına gelmez." dedi.

  • Japonya Merkez Bankası
  • parasal gevşeme
  • enflasyon

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