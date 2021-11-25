Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, keşif İHA'sı ile irtibatı kaybetti

AA 25 Kasım 2021 Perşembe 08:55 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 08:55

Japonya Savunma Bakanlığı, Kara Öz Savunma Kuvvetlerine (GSDF) ait "ScanEagle" mini İHA'sı ile iletişimin, güneydoğudaki Kagoşima'da koptuğunu açıkladı.

Açıklamada, 3 metre kanat açıklığı ve 1,4 metre gövde uzunluğuna sahip İHA'nın, Tanegaşima Adası açıklarında denize düştüğünün tahmin edildiği kaydedildi.

Keşif İHA'sının lokasyonunu tespit etmek üzere bölgeye Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) unsurları yönlendirildi.

GSDF'nin, İHA'ların tam kapsamlı kullanımına 2019'da başladığı ve bir "ScanEagle" aracının 2 milyon dolardan fazla değere sahip olduğu belirtildi.