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Dünya

Japonya, Ryugu asteroidinden getirilen örneklerin fotoğraflarını paylaştı

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uzay aracı Hayabusa 2 tarafından dünyaya getirilen asteroit numunelerin fotoğraflarını paylaştı.

DHA25 Aralık 2020 Cuma 12:21 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 12:39
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JAXA, yürüttüğü uzay görevinde uzay aracı Hayabusa 2, yaklaşık bir yıl önce Dünya'dan yaklaşık 300 milyon kilometre uzaklıkta olan asteroid Ryugu'dan yüzey altı örnekleri almak için görevlendirilmişti. 5 Aralık’ta Avustralya’ya inen asteroit örneklerinin fotoğrafları JAXA tarafından paylaşıldı. Getirilen numunelerin kaya kadar sert ve çapının yaklaşık 1 santimetre olduğu belirtildi.

UZAY TARİHİNDE BİR İLK

Uzay tarihinde bir ilki gerçekleştiren Japon bilim insanları, güneş sistemindeki en eski nesnelerden biri olan Ryugu’dan yer altı örneklerini elde etti. Bilim insanları, bu örnekleri inceleyerek güneş sisteminin nasıl geliştiği hakkında bilgi elde edecek. Japon dilinde Ryugu, Japon halk masalında deniz dibinde bir kalenin adı olan "Ejderha Sarayı" anlamına geliyor.

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