13 Şubat 2026 Cuma
Japonya: Savunma sanayisi dahil daha fazla yatırıma ihtiyacımız var

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, ülke olarak savunma sanayisi dahil daha fazla harcamaya ve yatırıma ihtiyaçları olduğunu belirtti. Kuzey Kore'nin 'Rusya'ya gönderdiği 10 bine yakın askerin Ukrayna'ya karşı savaştığına' dikkati çeken Japon Bakan, bu askerlerin 'yeni alanlarda savaşmayı öğrendiğini' bildirdi.

AA13 Şubat 2026 Cuma 20:48 - Güncelleme:
Koizumi, 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) çerçevesinde düzenlenen "Dünyada Japonya" başlıklı panelde ülkesinin savunma vizyonunu anlattı.

Dünya geneli güvenlik ortamını "ciddi ve vahim" olarak nitelendiren Koizumi, ülkesinin izlediği "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun önemini vurguladı.

Kuzey Kore'nin "Rusya'ya gönderdiği 10 bine yakın askerin Ukrayna'ya karşı savaştığını" belirten Japon Bakan, bu askerlerin "yeni alanlarda savaşmayı öğrendiğini" bildirdi.

"(Bu askerler) İnsansız hava araçları, yapay zeka, siber uzay dahil savaşın tüm yeni alanlarını öğreniyorlar." diyen Koizumi, bu konuya "kafa yormaları" gerektiğini söyledi.

- "JAPONYA, EN İYİ YOLU KENDİSİ BULMALI"

Dronlar ve siber uzay alanları dahil yeni alanlarda mücadele edebilmenin yollarını aradıklarını kaydeden Koizumi, "Japonya, en iyi yolu kendisi bulmalı." değerlendirmesini yaptı.

"Savunma sanayisi dahil daha fazla harcamaya ve yatırıma ihtiyacımız var." diyen Koizumi, bu alanlarda ABD ve Avrupa ile ortak üretim konusunu ele aldıklarını dile getirdi.

Japonya, İngiltere ve İtalya dahil üçlü yeni nesil savaş uçağı geliştirilmesini kapsayan "Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP)" örneğini veren Japon Bakan, "Kendimizi güçlendirmek her zaman önemli. Japonya'nın kendi savunma politikasını güçlendireceği mesajını veriyorum." ifadesini kullandı.

- "BİZİM İÇİN UKRAYNA, UZAK BİR SORUN DEĞİL"

Koizumi, NATO marjında ve aralarında Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore'nin bulunduğu "NATO-IP4" arası işbirliğinin önemini vurguladı.

Hint-Pasifik ve Avro-Atlantik güvenliklerinin "birbirinden ayrılamayacağını" kaydeden Koizumi, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin martta ABD'yi ziyaret edeceğini hatırlattı.

Koizumi, "Japonya-ABD ittifakı sarsılmaz. Sadece Japonya ve ABD arasında değil, NATO ile de yakın iletişimi sürdürmek her zaman önemli." şeklinde konuştu.

Bu düşünceleri, MSC'ye katılarak "Avrupalı dostlarına" mesaj olarak da vermek istediğini belirten Koizumi, "Bizim için Ukrayna, uzak bir sorun değil." dedi.

Panelin moderatörlüğünü, ABD merkezli Brookings Enstitüsü Güneydoğu Asya Çalışmaları Kürsüsü Başkanı Lee Kuan Yew yaptı.

