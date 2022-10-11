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Dünya

Japonya uzak adalarının savunulmasında ABD'den destek alıyor

ABD Deniz Piyadeleri, Japon askeri birimleriyle, uzak adaların savunulmasının simülasyonu kapsamlı ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

AA11 Ekim 2022 Salı 09:06 - Güncelleme:
Japonya uzak adalarının savunulmasında ABD'den destek alıyor
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Tayvan adasını çevreleyen bölgesel gerginlik ile Çin'in artan askeri nüfuzu karşısında Japonya uzak adalarının savunulmasında ABD'den destek alıyor.

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) ile ABD Deniz Piyadeleri, caydırıcılık kapasitelerinin artırılması için Hokkaido genelinde ortak tatbikatlarını sürdürüyor.

Hokkaido'nun doğusundaki Yausubetsu Talim Alanı'ndaki ortak askeri talime GSDF'den yaklaşık 150 personel ile ABD güçlerinden 40 asker katıldı.

İki ülke askeri birimlerinin, ortak aktif sistemlerin koordinasyonunu yaptığı tatbikatta, 20'yi aşkın roket atışıyla çoklu roketatarların son durumu kontrol edildi.

Yüksek Performanslı Topçu Sisteminin (HIMARS) kullanıldığı askeri talimde, Japonya'nın uzak adalarının savunulmasının simülasyonu gerçekleştirildi.

Bölge genelinde 1-14 Ekim'de süren askeri tatbikatlara iki ülkeden yaklaşık 3 bin 500 askeri personel ile 6 MV-22 Osprey tipi askeri uçaklar da katılıyor.

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