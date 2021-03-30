İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2021 Salı / 17 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,249
  • EURO
    9,721
  • ALTIN
    452.345
  • BIST100
    1392.57
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya ve Endonezya'dan Myanmar hamlesi! Harekete geçtiler
Dünya

Japonya ve Endonezya'dan Myanmar hamlesi! Harekete geçtiler

Japonya ile Endonezya, Myanmar'da 1 Şubat'taki darbe sonrası düzenlenen barışçıl gösterilerde protestocuların öldürülmesine yönelik 'ciddi endişe' taşıdıklarını belirterek ülkedeki krizin çözülmesine yönelik yakın iş birliği konusunda anlaşmaya vardı.

AA30 Mart 2021 Salı 09:06 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 09:09
ABONE OL

Kyodo ajansının haberine göre başkent Tokyo'yu ziyaret eden Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile görüşen Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Motegi ile Marsudi, Myanmar'da darbe sonrası düzenlenen barışçıl gösterilerde protestocuların öldürülmesine yönelik "ciddi kaygı" taşıdıklarını belirtti. İkili, Myanmar'daki krizin çözülmesine yönelik yakın iş birliği yürütülmesinde mutabakata vardı.

Basın açık bölümünde konuşan Motegi, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyelerinin Myanmar'daki gidişatın iyileştirilmesi için halihazırdaki çabaları ile Endonezya'nın bu konudaki liderliğini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, görüşmede iki bakan, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizindeki statükonun tek taraflı değiştirilmesini amaçlayan Çin'in faaliyetlerine yönelik endişelerini bildirdi.

İkili ekonomik ilişkilerin de ele alındığı toplantıda Bakan Motegi, Endonezya'nın başkenti Jakarta'nın doğusundaki uluslararası liman kenti Patimban Port'un kalkındırılması için Japonya'nın 638 milyon dolar değerinde düşük faizli kredi verebileceğini açıkladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.