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Dünya

Japonya ve Güney Kore'den işbirliği kararı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio, hidrojen alanında işbirliği yapma kararı aldı.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 15:06 - Güncelleme:
Japonya ve Güney Kore'den işbirliği kararı
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Yonhap'ın haberine göre, Yoon ve Kişida, ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Stanford Üniversitesinde etkinlikte bir araya geldi.

Taraflar maliyetleri düşürme ve hidrojen alanında uluslararası kurallar oluşturmak için birlikte çalışma kararı aldı.

GÜNEY KORE, MALEZYA VE ENDONEZYA GÖRÜŞMESİ

Öte yandan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Malezyalı mevkidaşı Zambry Abdul Kadir ve Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile APEC kapsamında ayrı ayrı görüştü.

Park, ülkesinin World Expo 2030'a Busan'da ev sahipliği yapma teklifine mevkidaşlarından destek istedi.

Bakan Park, Zambry ile görüşmesinde, Güney Kore ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) arasındaki ilişkilerin 2024 yılında "kapsamlı stratejik ortaklık" düzeyine çıkarılması çabalarına destek talebinde bulundu.

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