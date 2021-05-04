Japonya ve İngiltere'den Çin'e karşı hamle

AA 04 Mayıs 2021 Salı 08:04 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 08:04

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Londra'da süren G7 Dışişleri Bakanları toplantısı marjında görüştüğü İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Bakanlık açıklamasına göre Motegi, İngiltere'nin Pasifik'e yıl içerisinde göndereceği uçak gemisi taşıyıcı ve görev grubunun Japonya'ya uğramasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

İngiltere'nin "proaktif katılımını" öven Motegi, "İngiliz uçak gemisi taşıyıcısı görev grubunun Hint-Pasifik'e sevk edilmesi, İngiltere'nin bölgeye olan taahhüdünün sembolüdür." dedi.

Görüşmede iki bakan, Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun kapsamında, bölgesel sulardaki statükoyu tek taraflı değiştirme girişimlerinden "derin endişe duyduklarını" belirtti.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için iş birliği taahhüt eden bakanlar, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine karşı kaygılarını aktardı.

Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda barışçıl göstericilere karşı aşırı güç kullanımını kınayan Motegi ve Raab, şiddetin durması ve tutukluların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

- SİLAH KULLANMA YETKİSİ

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine ve söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını belirtti.