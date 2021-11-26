AA 26 Kasım 2021 Cuma 06:36 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 06:36

Japonya ile Rusya, iki ülke arasında savaş sonrası barış anlaşması müzakerelerinin sürdürülmesi konusunda anlaştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşen Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

40 dakikalık görüşmede iki bakan, savaş sonrası barış anlaşması müzakerelerinin sürdürülmesi mutabakatına vardı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre görüşmede ikili, Kuril Bölgesi'ndeki ekonomik faaliyetlerin durumu dahil birçok ikili meseleyi müzakere etti.

Hayaşi, Japonya-Rusya siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin "karşılıklı fayda tutumuyla" geliştirmeyi arzu ettiğini bildirdi.

Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini ele alan ikili, yakın bir zamanda yüz yüze görüşmeye yönelik isteklerini bildirdi.

Japon Bakan, ülkesinin Ukrayna ve Belarus'ta son dönemde yükselen tansiyona yönelik endişelerini de Rus mevkidaşına aktardı.

- KURİL SORUNU

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran ve yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından "Kuzey bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.