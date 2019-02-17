İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,28
  • 5,9675
  • 224.216
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Japonya ve Rusya Kuril Adaları konusunda müzakerelere devam kararı aldı

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları konusunda müzakerelere devam etme kararı aldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Güvenlik Konferansı'nda yaklaşık 90 dakika süren bir görüşme yaptı. İki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları sorununa çözüm getirecek bir barış anlaşması imzalanması konusunda yürütülen müzakerelerden sorumlu olan Kono ve Lavrov, Japonya’nın “Kuzey Bölgeler” olarak adlandırdığı adalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
 
Japonya Dışişleri Bakanı Kono, toplantının başında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Kasım ayında varılan mutabakata dayanarak kapsamlı görüşmeler yapmak istediklerini vurguladı. Kono’nun atıfta bulunduğu mutabakata göre Putin, Tokyo yönetiminin ihtilaflı 4 adadan 2'sinin Japonya'ya iadesini öngören 1956 tarihli Sovyetler Birliği teklifi üzerindeki müzakerelere yeniden başlayabileceğini söylediğini ifade etmişti.
 
RUSYA EGEMENLİĞİ ÖN ŞART
 
Lavrov ise, Japonya'yı Rusya'nın adalar üzerindeki egemenliğini müzakerelerin ön şartı olarak kabul etmeye çağırdı. Lavrov, İkinci Dünya Savaşı'nın bir sonucu olarak adaların Rus topraklarının bir parçası olduğunu söyledi.
 
İki ülkenin dışişleri bakan yardımcılarının önümüzdeki günlerde bir araya gelmesini kararlaştıran Kono ve Lavrov, adalar konusundaki müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldı.
 
Lavrov ile yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere konuşan Kono, sorunun 70 yıldan beri devam ettiğini ve bir gecede çözülemeyeceğini ifade etti. Kono, Lavrov ile birlikte sorunun çözümü noktasında çaba sarf ettiklerini vurguladı.
 
GÖRÜŞMENİN SİNYALİ GEÇEN AY VERİLMİŞTİ
 
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, geçtiğimiz Ocak ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Rusya’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülkenin dışişleri bakanlarına Şubat ayında barış anlaşmasıyla ilgili müzakereler yapmaları talimatı verdiklerini açıklamış, bunun Münih'teki Güvenlik Konferansı sırasında gerçekleşebileceğini söylemişti.
 
Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın parçası olan 4 adayı Rusya, 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Japonya, Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini barış anlaşmasının imzalanması için şart koşarken, iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.
 

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Su altından İstanbul

Su altından İstanbul

Japonya ve Rusya müzakerelere devam edecek

Japonya ve Rusya müzakerelere devam edecek

Bakan Soylu'dan net mesaj: Kimse oyun kuramaz

Bakan Soylu'dan net mesaj: Kimse oyun kuramaz

Trump aday göstermişti: Çekildi

Trump aday göstermişti: Çekildi

Prens Selman için o ülkede resmi tatil ilan edildi

Prens Selman için o ülkede resmi tatil ilan edildi

Trump'tan açık tehdit: Teröristleri serbest bırakırız

Trump'tan açık tehdit: Teröristleri serbest bırakırız

Venezuela kararı verdi: Ayrılıyorlar

Venezuela kararı verdi: Ayrılıyorlar

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders 'sorgu'ya alındı

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders 'sorgu'ya alındı
 

POPÜLER HABERLER

CHP´den Milas Belediye Başkanı adayı iken AK Parti´ye geçen Saylak´ın ´Reis´heyecanı

CHP´den Milas Belediye Başkanı adayı iken AK Parti´ye geçen Saylak´ın ´Reis´heyecanı

Teknolojinin pratik zekalı insanlarla imtihanı

Teknolojinin pratik zekalı insanlarla imtihanı

En değerli havayolu şirketleri

En değerli havayolu şirketleri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA