İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2023 Çarşamba / 15 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,4
  • EURO
    32,5441
  • ALTIN
    1955.03
  • BIST100
    7299.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya yasağı kaldırdı! Oybirliğiyle karar alındı
Dünya

Japonya yasağı kaldırdı! Oybirliğiyle karar alındı

Japonya'nın kuzeybatısındaki Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santrali üzerindeki işletme yasağı kaldırıldı.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 14:44 - Güncelleme:
Japonya yasağı kaldırdı! Oybirliğiyle karar alındı
ABONE OL

Tokyo Electric Power'dan (TEPCO) yapılan açıklamada, devre dışı tutulan Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik yeni karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, santrale yönelik 2 yılı aşkın süredir yürütülen "güvenlik" incelemesinin sona erdiği ve Japonya Nükleer Düzenleme Kurulu'nun (NRA) oybirliğiyle işletme yasağını kaldırdığı aktarıldı.

- VALİLİĞİN ONAYI GEREKİYOR

Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali'nin yeniden faaliyete geçebilmesi için Niigata Eyalet Valiliğinin onay vermesi gerekiyor.

Niigata Eyalet Valisi Hanazumi Hideyo, vatandaşların görüşlerini dinleyip ona göre karar vereceklerini duyurdu.

Santral'in, "ciddi güvenlik açıkları" olduğu gerekçesiyle Nisan 2021'de üretim yapması yasaklanmıştı.

Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki 7 reaktörlü kompleks, üretim kapasitesi açısından dünyanın en büyük santrallerinden biri olarak biliniyor.

  • Spot
  • Kaşiwazaki-Kariwa
  • Nükleer Enerji Santrali

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.