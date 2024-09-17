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Dünya

Japonya'da 100 yaş üstü nüfusta bir ilk

Japonya'da yaşı 100'ün üzerinde olanların nüfusu ilk kez 95 bini geçti.

AA17 Eylül 2024 Salı 10:13 - Güncelleme:
Japonya'da 100 yaş üstü nüfusta bir ilk
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Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülkede artan yaşlı nüfusa ilişkin istatistikleri açıkladı.

Buna göre, 100 yaşı aşkın nüfusun art arda 54 yıldır yükseldiği kaydedildi. Eylül itibarıyla ülkede 100 yaşını geçmiş nüfus 95 bin 119 olarak kayda geçti.

Ülkede "bir asrı devirenler"in nüfusu ülke tarihinde ilk kez 95 bini aştı. Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında sayı 2 bin 980 arttı. 100 yaşın üzerindekilerin 83 bin 958'inin kadın, 11 bin 161'inin ise erkek olduğu kaydedildi.

Bakanlık Sözcüsü, konuyla ilgili açıklamasında, "Yaşlıların kendi toplumlarında rahat bir şekilde yaşamaya devam edebilmeleri için tıbbi ve hemşirelik bakımı da dahil olmak üzere sosyal refah hizmetlerini artırmak için çaba göstereceğiz" ifadesini kullandı.

Japonya'da "ömrü bir asrı devirmişlere" ilişkin nüfus verileri ilk kez 1963'te kayda geçmeye başlamıştı.

Nüfusu yaklaşık 125 milyon olan Japonya, yaşam süresinin uzun olmasıyla biliniyor. Hayattaki en yaşlı insan 116 yaşındaki Itooka Tomiko da Japonya'da yaşıyor.

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