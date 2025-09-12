Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı 99 bini geçti

Japonya hükümeti, ülkede her yıl 15 Eylül'de kutlanan "Yaşlılara Saygı Günü" öncesi, artan yaşlı nüfusa ilişkin istatistikleri açıkladı.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, 100 yaşı aşkın nüfusun 55 yıldır yükseldiği kaydedildi.

Eylül itibarıyla ülkede 100 yaşını geçmiş nüfus 99 bin 763 olarak kayda geçti.

Ülkede "bir asrı devirenlerin" nüfusu ülke tarihinde ilk kez 99 bini aştı.

Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında sayı 4 bin 644 arttı.

100 yaşın üzerindekilerin 87 bin 784'ünün kadın, 11 bin 979'unun ise erkek olduğu kaydedildi.

En yaşlı kadın 114 yaşındaki Kagawa Şigeko ve en yaşlı erkek 111 yaşındaki Mizuno Kiyotaka olarak kayda geçti.

Japonya'da "bir asrı devirmişlere" ilişkin nüfus verileri ilk kez 1963'te kayda geçmeye başlamıştı.

Yüz yaş üstü kişilerin sayısı ilk olarak 1981'de 1000'i, 1998'de ise 10 bini aşmıştı.

Verilere göre, Japonya'da ortalama yaşam beklentisi kadınlarda 87,13, erkeklerde ise 81,09 oldu.