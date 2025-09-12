İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2025 Cuma / 20 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3605
  • EURO
    48,6278
  • ALTIN
    4856.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı 99 bini geçti
Dünya

Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı 99 bini geçti

Japonya'da 100 yaşını geçerek bir asrı geride bırakanların sayısı ilk kez 99 bini geçti.

AA12 Eylül 2025 Cuma 09:55 - Güncelleme:
Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı 99 bini geçti
ABONE OL

Japonya hükümeti, ülkede her yıl 15 Eylül'de kutlanan "Yaşlılara Saygı Günü" öncesi, artan yaşlı nüfusa ilişkin istatistikleri açıkladı.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, 100 yaşı aşkın nüfusun 55 yıldır yükseldiği kaydedildi.

Eylül itibarıyla ülkede 100 yaşını geçmiş nüfus 99 bin 763 olarak kayda geçti.

Ülkede "bir asrı devirenlerin" nüfusu ülke tarihinde ilk kez 99 bini aştı.

Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında sayı 4 bin 644 arttı.

100 yaşın üzerindekilerin 87 bin 784'ünün kadın, 11 bin 979'unun ise erkek olduğu kaydedildi.

En yaşlı kadın 114 yaşındaki Kagawa Şigeko ve en yaşlı erkek 111 yaşındaki Mizuno Kiyotaka olarak kayda geçti.

Japonya'da "bir asrı devirmişlere" ilişkin nüfus verileri ilk kez 1963'te kayda geçmeye başlamıştı.

Yüz yaş üstü kişilerin sayısı ilk olarak 1981'de 1000'i, 1998'de ise 10 bini aşmıştı.

Verilere göre, Japonya'da ortalama yaşam beklentisi kadınlarda 87,13, erkeklerde ise 81,09 oldu.

  • Japonya yaşlı nüfus
  • 100 yaş üzeri
  • japonya yaşlı

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.