İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Temmuz 2020 Salı / 16 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8674
  • EURO
    7,7458
  • ALTIN
    392.835
  • BIST100
    117775
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya'da 1.3 milyona yakın insan tahliye ediliyor
Dünya

Japonya'da 1.3 milyona yakın insan tahliye ediliyor

Japonya'da 1.28 milyon insan, yoğun yağış nedeniyle taşkınlar, sel ve toprak kayması tehlikesi nedeniyle tahliye edilecek.

star.com.tr07 Temmuz 2020 Salı 10:31 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 10:32
ABONE OL

Japonya'nın ulusal kamu yayın organı NHK'nın bugün bildirdiğine göre yerel makamlar, Japonya'nın güneybatı eyaletlerinde yaşayan 1.28 milyon insanın yoğun yağış sonucu sel felaketi, taşkınlar ve toprak kayması tehlikesi nedeniyle tahliye uyarısında bulundu.

Japonya Meteoroloji Ajansı Pazartesi günü Kyushu adası sakinleri için en üst düzey şiddetli yağmur acil durum uyarısı yayınlayarak, yerel yetkililerin Fukuoka, Kumamoto, Nagasaki ve Oita eyaletlerine tahliye emri vermelerini istedi.

Güneybatı Japonya'yı Cumartesi gününden bu yana sel ve toprak kaymaları vuruyor. Şiddetli yağmurlar 52 kişinin ölümüne neden olurken, 12 kişi hala kayıp. Etkilenen eyaletlerde 7 binden fazla haneye elektrik verilemiyor.

Yetkililer, daha ciddi bir hasar beklendiğini ve acil durum sığınaklarına gidemeyeceklerin, güçlü binalara tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Kurtarma ekipleri ve yaklaşık 10 bin asker arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.