star.com.tr 07 Temmuz 2020 Salı 10:31 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 10:32

Japonya'nın ulusal kamu yayın organı NHK'nın bugün bildirdiğine göre yerel makamlar, Japonya'nın güneybatı eyaletlerinde yaşayan 1.28 milyon insanın yoğun yağış sonucu sel felaketi, taşkınlar ve toprak kayması tehlikesi nedeniyle tahliye uyarısında bulundu.



Japonya Meteoroloji Ajansı Pazartesi günü Kyushu adası sakinleri için en üst düzey şiddetli yağmur acil durum uyarısı yayınlayarak, yerel yetkililerin Fukuoka, Kumamoto, Nagasaki ve Oita eyaletlerine tahliye emri vermelerini istedi.

Güneybatı Japonya'yı Cumartesi gününden bu yana sel ve toprak kaymaları vuruyor. Şiddetli yağmurlar 52 kişinin ölümüne neden olurken, 12 kişi hala kayıp. Etkilenen eyaletlerde 7 binden fazla haneye elektrik verilemiyor.

Yetkililer, daha ciddi bir hasar beklendiğini ve acil durum sığınaklarına gidemeyeceklerin, güçlü binalara tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Kurtarma ekipleri ve yaklaşık 10 bin asker arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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