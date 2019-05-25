Japonya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Japonya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, merkez üssü Chiba'nın güneyi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin yerin 40 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.
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