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Dünya

Japonya'da, 732 milyar dolarlık bütçe onayladı

Japonya hükümeti, 2025 mali yılı için 115,54 trilyon yenlik (732 milyar dolar) sosyal güvenlik ve ulusal savunma bütçe taslağını onayladığını açıkladı.

AA27 Aralık 2024 Cuma 11:30 - Güncelleme:
Japonya'da, 732 milyar dolarlık bütçe onayladı
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Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japonya hükümeti 2025 mali yılı bütçe taslağını görüştü.

Hükümet, 2025 için planlanan, 732 milyar dolara tekabül eden sosyal güvenlik ve ulusal savunma bütçe taslağını onayladı.

Bu bütçe, 2023'teki 114,38 trilyon yenlik (724 milyar dolar) bütçe rekorunu geride bıraktı.

Japonya'nın yaşlanan nüfusu ve düşük doğum oranı nedeniyle bütçenin yaklaşık üçte birine tekabül eden 38,28 trilyon yenin, sosyal güvenlik giderlerine harcanacağı belirtildi.

Bütçe tasarısı, ocakta başlayacak olağan oturumda görüşülmesi için meclise sunulacak.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, başbakanlık ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, oturumda bütçenin hızlı bir şekilde kabul edilmesini arzu ettiğini söyledi.

İşiba, konuya ilişkin kapsamlı açıklamaların yapılacağını ve muhalefet partilerini destek vermeye teşvik edecek bir ortam oluşturulacağını ifade etti.

  • japonya hükümeti
  • bütçe taslağı
  • sosyal güvenlik

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