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Dünya

Japonya'da akılalmaz olay! Öldüğü birkaç yıl sonra ortaya çıktı

Japonya'da tek başına yaşadığı evde birkaç yıl önce hayatını kaybettiği düşünülen bir erkeğe ait iskelet kalıntıları bulundu.

IHA24 Ocak 2022 Pazartesi 13:18 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 13:18
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Japonya'nın Osaka eyaletinin Kadoma şehrindeki bir apartman dairesinde insan iskeleti kalıntıları bulunduğu açıklandı. Yerel basında yer alan haberlere göre, dairede tek başına yaşayan ve Nisan 2017'den bu yana kira ödemediği öğrenilen 70 yaşlardaki erkeğin öldüğü, mülk sahibinin oğlunun geçtiğimiz Pazar günü eve yaptığı ziyaret ile ortaya çıktı. Kilitli olan kapının açılmaması üzerine uzun zamandır kendisinden haber alınamayan kiracının ölmüş olabileceğinden şüphelenen ziyaretçi, durumu polise bildirdi. Tek odalı dairede şahsa ait iskelet kalıntıları bulunduğu açıklanırken, yaşlı adamın birkaç yıl önce öldüğünün değerlendirildiği belirtildi.

Öte yandan daire kapısının kilitli olduğu ve cinayet izine rastlanmadığı öğrenildi.

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