Japonya'da ankete göre Başbakan Kişida'yla kabinesine kamuoyu desteği yüzde 49

AA 12 Ekim 2021 Salı 07:10 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 07:10

Kamu yayıncısı NHK, hafta sonu 1900'den fazla kişiyle gerçekleştirdiği ankette, Kişida ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğini ele aldı.

Buna göre 4 Ekim'de göreve gelen Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 49, kabineyi beğenmeyenlerin oranı ise yüzde 24.

Kyodo ajansının geçen hafta 1000'den fazla kişiyle yaptığı telefon anketinde, Kişida ve kabinesinin kamuoyu desteği yüzde 55,7 olarak kayda geçmiş, kabineyi beğenmeyenlerin oranı ise yüzde 23,7 olmuştu.

- İLK SİYASİ SINAV 31 EKİM'DE

Kamuoyu desteği Eylül 2020'de göreve gelen Suga Yoşihide ve kabinesi için yüzde 66,4'ken, Abe Şinzo ve kabinesi için ise yüzde 62'lerdeydi.

Japonya'da 2000'den sonra göreve gelip en fazla desteklenen başbakanlar arasında ilk sırada yüzde 86 ile Koizumi Cuniçiro, ikinci sırada yüzde 72 ile Hatoyama Yukio geliyor.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) iç seçimlerinde genel başkanlığı üstlenen Kişida, 4 Ekim'de mecliste başbakan seçilmişti.

Başbakan olarak ilk siyasi sınavına girmeye hazırlanan Kişida, 31 Ekim'de milletvekili olağan genel seçimleri düzenlemeyi planlıyor.

