Japonya'da araç öğrencilerin arasına daldı
Japonya'nın Nishinomiya kentinde bir araç öğrencilerin arasına daldı.
Japonya'nın Nishinomiya kentinde bir araç öğrencilerin arasına daldı. En az 17 öğrencinin olduğu belirtilen olayda 5 ve 6 yaşlarında iki kız çocuğunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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