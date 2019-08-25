Yanardağ patladı: 600 metreye kadar yükseldi

31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Japonya'da Asama Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Japonya'nın doğusunda yer alan Asama Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, 2 bin 568 metre yüksekliğindeki yanardağda yerel saatle 7.28'de patlama olduğu ifade edildi.  
 
Tokyo'nun kuzeybatısında yer alan yazlık tatil yeri Karuizawa kasabasına yakın bir noktada olan yanardağdaki patlama sonrasında dumanların 600 metreye kadar yükseldiği belirtildi. 
 
Yetkililer, bölge halkını kraterin yaklaşık 2 kilometrelik yarıçapında uçan kayaların ve volkanik akıntıların olabileceği konusunda uyardı.
 
Asama Yanardağı'nda 7 Ağustos'ta da düşük şiddetli patlamalar meydana gelmiş ve 3'e çıkarılan alarm seviyesi geçen pazartesi 2'ye düşürülmüştü. 
 

Çocuk tacizcisinin üzerinden çıkanlar şoke etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

G7 zirvesinde dünyayı şaşırtan gelişme!

G7 zirvesinde dünyayı şaşırtan gelişme!

Türkiye o anneyi konuşuyordu! Başkan Erdoğan telefonla konuştu

Türkiye o anneyi konuşuyordu! Başkan Erdoğan telefonla konuştu

Torunun kıyafetlerini giydi 84 yaşında fenomen oldu!

Torunun kıyafetlerini giydi 84 yaşında fenomen oldu!

Mustafa Kemal’in Sivas notları: Mustafa Kemal Atatürk Sivas Kongresi Günleri

Mustafa Kemal’in Sivas notları: Mustafa Kemal Atatürk Sivas Kongresi Günleri

Trabzon'a 30 milyar liralık dev yatırım

Trabzon'a 30 milyar liralık dev yatırım

Yanardağ patladı: 600 metreye kadar yükseldi

Yanardağ patladı: 600 metreye kadar yükseldi

Ekmek teknesi yanan şoförden teröre tepki: Kayyum zamanında olmuyordu

Ekmek teknesi yanan şoförden teröre tepki: Kayyum zamanında olmuyordu

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!
 

POPÜLER HABERLER

Çocuk tacizcisinin üzerinden çıkanlar şoke etti

Çocuk tacizcisinin üzerinden çıkanlar şoke etti

Nesli tükenme riski altında! Türkiye'nin o bölgesinde yaşıyor

Nesli tükenme riski altında! Türkiye'nin o bölgesinde yaşıyor

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

300 film yaptım dedi, kovuldu

300 film yaptım dedi, kovuldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA