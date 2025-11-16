İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2025 Pazar / 26 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Japonya'da AVM'ye giren ayı öldürüldü

Japonya'nın Akita eyaletindeki alışveriş merkezine giren ayı olay yerine sevk edilen ekipler tarafından öldürüldü.

AA16 Kasım 2025 Pazar 21:47 - Güncelleme:
Japonya'da AVM'ye giren ayı öldürüldü
ABONE OL

Kyodo ajansının haberine göre, Akita eyaletindeki alışveriş merkezine yerel saatle 11.20 civarında ayı girdi.

Olay yerine intikal eden polis, alışveriş merkezindeki tüm müşterilerin güvenli şekilde tahliye edilmesini sağladı.

Polis, alışveriş merkezinin girişlerini kapattı ve bölgede trafik kısıtlamaları uyguladı.

Öte yandan ekipler tarafından sakinleştirici iğne ile bayıltılan ayı, elektroşok tabancasıyla öldürüldü.

Alışveriş merkezi günün geri kalanında kapalı kaldı.

Japonya, son dönemde giderek artan ayı saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Tokyo hükümeti, son dönemde artan ayı saldırılarına karşı tedbir amacıyla ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine asker gönderme kararı almıştı.

Japonya hükümeti, 31 Ekim'de ayı saldırılarıyla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Başbakan Takaiçi Sanae, 12 Kasım'da ülkede giderek artan ayı saldırılarına karşı yerel yönetimlere ek bütçe teklifi sunmayı planladıklarını bildirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.