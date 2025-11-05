İSTANBUL 19°C / 15°C
  Japonya'da ayı alarmı! Ülkenin kuzeyine asker gönderilecek
Dünya

Japonya'da ayı alarmı! Ülkenin kuzeyine asker gönderilecek

Japonya, ülkede son zamanlarda artan ayı saldırılarına karşı tedbir amacıyla ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine asker gönderme kararı aldı.

5 Kasım 2025 Çarşamba 13:30
Japonya Kabine Baş Sekreteri Yardımcısı Sato Fumitoşi, basına yaptığı açıklamada, ayı saldırılarının yerleşim yerlerinde sıklıkla görüldüğünü ve bu saldırılarla mücadelenin "öncelikli mesele" haline geldiğini söyledi.

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) ve Akita eyalet yönetiminin vardığı anlaşma kapsamında ayı kapanı kurulması, yerel avcıların ulaşımının sağlanması ve öldürülen ayıların bertaraf edilmesi gibi konularda destek sağlamak için bölgeye askeri birlikler gönderilecek.

30 Kasım'a kadar sürecek olan anlaşmaya göre, askerler saldırılarla mücadele kapsamında ayılara ateş açmayacak, yalnızca lojistik destek sağlayacak.

Japonya Çevre Bakanlığı verilerine göre, ülkenin kuzeyi başta olmak üzere nisandan bu yana artış gösteren ayı saldırılarında 12 kişi hayatını kaybetti, 100'ü aşkın kişi yaralandı.

Japonya hükümeti, 31 Ekim'de ayı saldırılarıyla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklamıştı.

  • Japonya ayı saldırıları
  • asker gönderme
  • japonya
  • ayı saldırısı

