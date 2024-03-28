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Dünya

Japonya'da ''beni-koji'' faciası! Ölü sayısı yükseldi

Japonya'da takviye diyet gıdası 'beni-koji' tüketimi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.

AA28 Mart 2024 Perşembe 08:49 - Güncelleme:
Japonya'da ''beni-koji'' faciası! Ölü sayısı yükseldi
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Kobayashi Pharmaceutical Co. firmasından yapılan açıklamaya göre, kırmızı pirinç mayası içeren "beni-koji" tüketen 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

Ölenlerin "böbrek rahatsızlığı semptomları gösterdiği" bildirilirken, birinin 2021 yılından, diğerinin 2022'den beri bu ilaçları kullandığı aktarıldı.

Böylelikle şimdiye kadar takviye diyet gıdası "beni-koji" ile bağlantılı ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin "ölüm sebeplerinin tespiti" için tetkiklerin sürdüğü duyuruldu.

Firma, "beni-koji" tüketen 100'ü aşkın kişinin hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

- HÜKÜMETTEN FİRMAYA "HIZLI VE CİDDİ BİR ŞEKİLDE YANIT VERMESİ" ÇAĞRISI

Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, açıklamasında, üründeki "sağlık tehlikesine neden olan maddenin belirlenmesi dahil" gıda güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını bildirdi.

Firmaya, bu süreçte "hızlı ve ciddi bir şekilde yanıt vermesi" çağrısı yapan Hayaşi, "Japon gıda ürünlerine olan güveni sağlamak için çaba göstereceğiz." dedi.

Resmi Kyodo ajansına göre, Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) "beni-koji" kategorisindeki ürünlerde zehirli bir madde bulunduğundan şüpheleniyor.

Bakanlık bünyesinde sürece katkı sunması amacıyla tıp, beslenme, farmakoloji uzmanlarının yer aldığı bir araştırma komitesi oluşturulacağı açıklandı.

Bakanlığın, merkezi güneydeki Osaka metropolünde yer alan firmaya yönelik soruşturma başlatmaya hazırlandığı bildirildi.

Firmanın 2023 yılında 18,5 ton "beni-koji" içeriği ürettiği ve 16,1 tonunu 50'yi aşkın firmaya satışını gerçekleştirdiği aktarıldı.

1919 yılında kurulan Japon Kobayashi Pharmaceutical Co. ilaç ve farmasötik firmasının, reçetesiz olmak üzere geniş yelpazede sağlık, hijyen ve gıda takviyesi ürünü sattığı biliniyor.

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