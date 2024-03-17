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Dünya

Japonya'da büyük bir deprem 6,7 trilyon dolarlık ekonomik kayba yol açabilir!

Japonya İnşaat Mühendisleri Birliği (JSCE), başkent Tokyo'da meydana gelecek büyük bir depremin 1 katrilyon yenlik (6,7 trilyon dolar) ekonomik kayba yol açabileceğini bildirdi.

AA17 Mart 2024 Pazar 08:20 - Güncelleme:
Japonya'da büyük bir deprem 6,7 trilyon dolarlık ekonomik kayba yol açabilir!
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JSCE, Ocak 1995'teki Büyük Hanşin depremi verilerine dayanarak, olası büyük bir Tokyo depremi için 2018 araştırmasında öngördüğü 731 trilyon yenlik ekonomik kaybı, Mart 2011'deki Tohoku depremi verilerini baz alarak yukarı yönlü güncelledi.

Araştırmada olası büyük bir deprem sonrası çöken yol ve köprüler nedeniyle askıya alınan üretim faaliyetleri dahil "20 yıllık sürede dolaylı kayıpların 954 trilyon yene (6,4 trilyon dolara) erişebileceği" açıklandı.

Doğrudan ve dolaylı kayıplarla toplamda 1 katrilyon yenlik (6,7 trilyon dolar) ekonomik kayba yol açabilecek deprem sonrası merkezi ye yerel yönetimlerin vergi geliri kayıplarının ise 36 trilyon yeni (241 milyar dolar) aşabileceği tahmin edildi.

- "YENİDEN İNŞA GECİKECEK"

JSCE Komite Başkanı ve Kyoto Üniversitesi Şehir Yönetimi Bölümünden Prof. Dr. Satoşi Fujii, araştırmaya yönelik açıklamasında, "Yol ve köprülerin ciddi hasar gördüğü bölgelerde yeniden inşa gecikecek. Hiçbir şey yapılmazsa sonuçları korkunç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Birlik, araştırmasında, yol, liman ve binaların depreme dayanıklılığının artırılmasına 21 trilyon yen (140,8 milyar dolar) yatırım yapılması halinde, ekonomik kaybın yüzde 39 oranında düşürülebileceğini aktardı.

1914'te kurulan ve Japonya yerel adıyla "Doboku Gakkai" şeklinde tanınan JSCE, inşaat mühendisliği mesleği alanında kar amacı gütmeyen ve ülke geneli 40 bine yakın üyeye sahip profesyonel bir kuruluş.

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