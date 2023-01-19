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Dünya

Japonya'da devriye gemisi karaya oturdu

Japonya'da devriye gemisinin, Doğu Denizi (Japon Denizi) kıyısında karaya oturduğu bildirildi.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 07:15 - Güncelleme:
Japonya'da devriye gemisi karaya oturdu
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Japonya Sahil Güvenliği, "Eçigo" devriye gemisinin Japon Denizi kıyısındaki Niigata açıklarında karaya oturduğunu açıkladı.

Niigata Sahil Güvenliği, karaya oturan devriye gemisinin su aldığını ve etrafında yakıt sızıntısı görüldüğünü açıkladı.

3 bin 100 ton ağırlığındaki devriye gemisinde bulunan 43 mürettebattan yaralanan olmadığı kaydedildi.

"İnsan hatasından" kaynaklandığı tahmin edilen olayın, geminin, Kaşiwazaki kentindeki deniz fenerine yaklaştığı sırada meydana geldiği bildirildi.

Devlet Televizyonu NHK, söz konusu deniz fenerinin 1 kilometre açığındaki bölgenin sığ olduğunu duyurdu.

Japonya Sahil Güvenlik Komutanlığı, olaya ilişkin "Denizde güvenliği sağlaması gereken devriye gemisinin kaza yaşaması talihsizlik" açıklamasında bulundu.

Olay esnasında yağışın ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu bildirildi.

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