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Dünya

Japonya'da helikopter düştü: Pilot öldü

Japonya'nın Şizuoka eyaletinde ormanlık alana helikopter düştü. Olayda pilot hayatını kaybetti.

AA31 Aralık 2020 Perşembe 07:02 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 07:03
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Kyodo Ajansının emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Şizuoka’nun Şimada ilçesindeki ormanlık alana helikopter düştü.

Olay yerine intikal eden güvenlik birimleri, helikopterin enkazına ulaştı.

Hastaneye kaldırılan pilot Demura Kotaro (46) hayatını kaybetti. Kaza sonrası başka yaralanan olmadığı ve yangın çıkmadığı kaydedildi.

Japonya Ulaşım Güvenliği Kurumuna göre Mie eyaletindeki Tsu ilçesinden kalkan helikopter, Tokyo yakınlarındaki Yokohama kentine seyrederken kalkıştan yaklaşık yarım saat sonra düştü.

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