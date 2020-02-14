14 Şubat 2020 Cuma01:05 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 01:05

Çin'de ilk olarak geçtiğimiz aralık ayında çıkan ölümcül koronavirüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı sayısı toplam bin 367'ye yükseldi.

Virüsün ilk çıktığı yer olan Vuhan şehrinin bağlı olduğu Hubei Eyaleti'nde 13 Şubat itibarıyla bir günde 242 kişinin öldüğü açıklandı. Bu rakam hastalığın görüldüğü dönemden bu yana 24 saat içerisinde en çok can kaybının yaşandığı gün oldu.

Çin makmaları, üynı gün içerisinde yine rekor rakamla 2.015 kişinin enfekte olduğunu duyurdu.

Dünya genelindeyse yeni tip koronavirüsün (Covid-19) bulaştığı kişi sayısı 59 bin 900'ü Çin ana kıtasında olmak üzere; 60 bini geçti.

JAPONYA'DA İLK ÖLÜM, TOPLAMDA 247 VAKA

Koronavirüsten Çin dışında en çok etkilenen ülke 247 vakayla Japonya olurken, perşembe günü bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Bu, Japonya'da Covid-19 nedeniyle görülen ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

Hayatını kaybeden kişinin Tokyo yakınlarında Kanagawa bölgesinde bir hastanede şubat ayı başından bu yana tedavi gören 80'li yaşlarındaki bir kadın olduğunu bildirdi.

Japonya'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 4 Şubat'ta karantinaya alınan "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde 44 kişide daha virüs tespit edilmişti.

Diğer ülkelerde tespit edilen koronavirüs vakası sayısı şöyle oldu:

Euronews'in haberine göre, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 51, Singapur 50, Tayland 33, Güney Kore 28, Malezya 19, Tayvan 18, Vietnam 16, Almanya 16, Avustralya 15, ABD 14, Fransa 11, Makau Özel İdare Bölgesi 10, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 8, Kanada 7, İtalya 3, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1.

Bunun yanında Vietnam'da 10 binden fazla kişinin yaşadığı Son Loi bölgesi yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı.