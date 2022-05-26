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Dünya

Japonya'da kavunlar açık artırmada satıldı: 2 tanesi 387 bin lira

Japonya'da açık artırmaya çıkarılan 2 adet özel üretim Yubari kavun, 3 milyon Japon yene (387 bin 591 TL) alıcı buldu.

IHA26 Mayıs 2022 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
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Japonya'nın Hokkaido eyaletinde yetişen ve lezzeti nedeniyle ülke genelinde yüksek fiyatlara satılan Yubari kavunları için her yıl düzenlenen geleneksel müzayedelerden ilki bugün Sapporo şehrinde gerçekleştirildi. Yubari şehrindeki çiftçiler tarafından yetiştirilen toplam 2 bin 721 kavun en yüksek fiyata alıcı bulmak için yarıştı. Yerel bir meyve ve sebze satıcısı Hokuyupack adlı şirket 3 milyon yenlik (387 bin 591 TL) en yüksek teklifi vererek 2 adet özel üretim kavunun sahibi olmaya hak kazanırken, şirketin CEO'su Kiyomichi Noda kavunların eşsiz lezzetinin onları bu yüksek fiyata değer kıldığını söyledi. Yubari Tarım Kooperatifi ise bu yıl 98 yerel çiftçi tarafından yetiştirilen 3 bin 438 ton kavunun satışı gerçekleştirilmek üzere ülkenin farklı bölgelerine gönderileceğini açıkladı.

Özel üretim kavunlara şimdiye kadar verilen en yüksek teklif 2019'da 5 milyon yen (646 bin 377 TL) olmuş, 2 adet kavun rekor fiyata alıcı bulmuştu. Geçen yılki açık artırmada verilen en yüksek teklif ise 2,7 milyon yende (349 bin 46 TL) kalmıştı.

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