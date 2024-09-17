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Dünya

Japonya'da ilginç anket: Büyük bir çoğunluk ayda hiç kitap okumuyor

Japonya'da yapılan anketin sonuçları, katılımcıların yüzde 62,6'sının bir ay içinde hiç kitap okumadığını ortaya koydu.

AA17 Eylül 2024 Salı 18:30 - Güncelleme:
Japonya'da ilginç anket: Büyük bir çoğunluk ayda hiç kitap okumuyor
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Kyodo News'ün haberine göre, ülkede Eğitim Kültür Spor Bilim ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kültür İşleri Ajansı, 5 yılda bir yaptıkları ankette ocak-mart döneminde 16 yaş ve üzeri 3 bin 559 kişiden alınan yanıtları inceledi.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 62,6'sı, e-kitaplar dahil "ayda hiç kitap okumadığını" belirtti. Buna göre, bir ayda kitap okumayanların oranı, 2018'deki ankete göre yüzde 15,3 artış gösterdi.

Öte yandan, düzenli kitap okumayan katılımcıların yüzde 75,3'ü, sosyal medya ve internetteki makaleler gibi farklı kaynaklardan bilgi edindiklerini ifade etti.

E-KİTAP KULLANIMI YÜZDE 40

Katılımcıların yüzde 40,3'ü e-kitap okuduğunu belirtirken, bunların yüzde 48,4'ü e-kitapları, baskı kitaplar, dergiler veya çizgi romanlara tercih ettiğini kaydetti.

Ankete katılanların yüzde 69,1'i okuduğu kitap sayısının düştüğünü kaydederken, bunların yüzde 43,6'sı "bilgi aldıkları teknolojik aletlerin vakit aldığı" değerlendirmesinde bulundu.

Aylık okuduğu kitap sayısının arttığını kaydeden katılımcıların oranı yüzde 5,5 olurken, bunların yüzde 18,6'sı kitap okumalarındaki bu artışın nedeninin, e-kitaplara erişimin kolaylaşması olduğunu belirtti.

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