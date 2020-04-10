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Dünya

Japonya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 121'e ulaştı

Japonya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 6 bin 613'e yükseldi.

IHA10 Nisan 2020 Cuma 13:24 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 13:24
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya’da 7 eyalette OHAL ilan edilmesine neden koronavirüs pandemisi, ülkede 2 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre 11’i daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından olmak üzere ülkedeki toplam ölü sayısı 121’e yükseldi.

VAKA SAYISI ARTIŞTA

Bugün Japonya genelinde kayda geçen yeni vakalar ise ülkede şu ana kadar tespit edilen vaka sayısını 6 bin 613’e taşıdı. Karantina gemisinin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında ülke genelinde 5 bin 901 yeni vakanın kayda geçtiği açıklandı.

TOKYO HALA ZİRVEDE

Vaka sayılarının eyaletlere göre dağılımında başkent Tokyo bin 708 kişi ile başı çekmeye devam ederken onu 616 vaka ile Osaka izledi. Kanagawa’da 412 vaka tespit edilirken Chiba’da da 362 kişi enfekte oldu. Vaka sayısı Hyogo’da 316’ya, Aichi’de 302’ye ulaştı. Vakaların geri kalanı ülke genelindeki diğer eyaletlerden bildirildi.

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

Öte yandan Japonya genelindeki 117 hastanın sağlık durumunun kritik olduğu aktarılırken şu ana kadar virüsün yenen bin 323 kişinin ise tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.

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