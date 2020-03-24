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Dünya

Japonya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı bin 884'e yükseldi

Nüfusu 126 milyon olan Japonya'da korona virüsü vak'alarının sayısı bin 884'e yükseldi.

IHA24 Mart 2020 Salı 15:53 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 15:53
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü Japonya’da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vak’a sayısı bin 884’e yükseldi. Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcularından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya genelindeki eyaletlerden bin 172 kişinin korona virüsüne yakalandığı açıklandı.

891 KİŞİ İYİLEŞTİ

891 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği öğrenilirken, 65 hastanın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Japonya’da 10’u daha önce karantina altına alınan gemideki yolculardan olmak üzere toplam 52 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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